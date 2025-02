Vicenza bambina di 10 anni gravissima dopo essere stata travolta da un Suv | l’alcoltest inchioda l’autista

Leggi su Open.online

Si trova in gravissime condizioni unadi 10che ieri, 16 febbraio, èinvestita da un’auto mentre passeggiava con il papà e il fratello su un marciapiede a Creazzo, un piccolo Comune della provincia di. La vettura che l’haè un Suv e l’automobilista alla guida è un vicentino di 50. Nel test alcolemico effettuato su di lui è emerso un tasso di alcol elevato nel sangue. I Carabinieri della compagnia di Valdagno, incaricati delle indagini, hanno segnalato l’accaduto alla Procura di, che avvierà un’inchiesta per chiarire ogni aspetto del tragico incidente. Il padre dellane è uscito illeso, mentre il fratellino ha subito una ferita alla mano, ma senza conseguenze preoccupanti come nel caso della piccola di 10l’incidente erano arrivati i sanitari in pochi minuti.