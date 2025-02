.com - Viaggi, il “panoramic tourism” prende l’ascensore: boom a livello globale

Leggi su .com

“I veriatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, e desideri che hanno le forme delle nuvole“: parole mai banali quelle di Charles Baudelaire che, entrati ormai nel vivo della stagione estiva, assumono ancor più rilevanza. Grazie ad una serie di ricerche condotte sulle principali testate internazionali del settore da Espresso Communication, un trend che stando sempre più corpo arisulta il ““. Nello specifico, i cosiddettitourist prediligono visitare strutture o attrazioni dalle quali ammirare panorami mozzafiato. Le prime conferme in merito alla diffusione di questa tendenza giungono dal Global Times, secondo cui data la grande richiesta, quasi 8 turisti su 10 (75%) faticano a trovare biglietti disponibili per visitare monumenti come la torre China Zun di Pechino, che offre una visione maestosa dello skyline cittadino grazie ai suoi 528 metri di altezza.