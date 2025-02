Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2025 ore 20:25

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito un aggiornamento su via della Magliana rimosso l'incidente circone è tornata a scorrevole all'altezza dello svincolo con via Cristoforo Colombo in direzione del raccordo scorrevole anche il traffico sul tratto urbano e le carreggiate Grande Raccordo Anulare comprese anche le consolari in uscita dalla capitale per il trasporto ferroviario nel nodo difino a martedì 25 febbraio proseguiranno i lavori di potenziamento infrastrutturale traTiburtina eCasilina previste Dunque variazione l'imitazione di percorso e cancelni per alcuni treni regionali maggiori dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata Infine le notizie dalla capitale fino al 22 febbraio cantieri attivi sull'innesto autostradale A24 tangenziale est e gli faccio oraria notturna a 22:06 del mattino prevista la chiusura della complanare di immissione sulla A24 per i veicoli provenienti da viale dello Scalo San Lorenzo con riduzione della carreggiata principale bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell dalla redazione di Astral infomobilità ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo indica fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.