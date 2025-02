Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2025 ore 19:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffica delle carreggiate del grande raccordo anulare con code per incidente in esterna altezza Nomentana e un altro incidente segnalato in interna tra le uscite Ostiense Pontina ancora Disagi con incolonnamenti sul viadotto della Magliana siamo allo svincolo con la via Cristoforo Colombo in direzione del raccordo trafficato anche il tratto Urbano dellaTeramo in uscita a partire da Tor Cervara andiamo a sud della capitale un sinistro complica lasulla via Pontina Latina altezza Borgo Piave con code nelle due direzioni bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e dalla redazione di Astral infomobilità più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio dellahttps://storage.