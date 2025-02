Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2025 ore 18:40

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaaggiornamento sul viadotto della Magliana permangono ancora lunghi incolonnamenti sullo svincolo del viadotto della Magliana all'altezza con via Cristoforo Colombo a causa di un incidente oramai rimosso in direzione del raccordo Rimaniamo sul grande raccordo anulare con le code a tratti per traffico intenso sulla carreggiata esterna tra gli svincoli laurentine Appia mentre in interna si rallenta altezza labbro e più avanti tra lo svincolo Nomentana e laTeramo trafficato anche Urbano dellaTeramo in uscita a partire da Tor Cervara invece per chi in viaggio verso Firenze sull'autostrada A1Firenze per lavoro esiste in coda tra Magliano Sabina e Orte in direzione di quest'ultima bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e dalla redazione di Astral infomobilità e buon viaggio un servizio della