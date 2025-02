Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2025 ore 18:10

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaancora Disagi con lunghi in colonna niente a seguito di un incidente ora mi hai rimosso sullo svincolo del viadotto della Magliana all'altezza con la via Cristoforo Colombo in direzione del raccordo passiamo sul grande raccordo anulare concede coda tratti per traffico intenso su carreggiata esterna tra gli svincoli Laurentina Appia trafficato anche il tratto Urbano dellaTeramo in uscita a partire dallo svincolo Portonaccio invece per chi viaggio verso Firenze sull'autostrada A1Firenze per lavori code tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Orte infine in graduale ripresa la linea FL 7Napoli via Formia per il trasporto su ferro permangono per Ho 30 minuti di ritardo per i treni in viaggio bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e dalla redazione di Astral infomobilità più tardi con un nuovo aggiornamento nella