Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaancora Disagi con lunghi incolonnamenti a seguito di un incidente sul viadotto della Magliana con coda a partire dallo svincolo con la via Cristoforo Colombo fino a via della Magliana in direzione del raccordo poi ci sono code a tratti per traffico intenso sulla carreggiata interna della raccordo anulare tra Laurentina Appia mentre per chi in viaggio verso Firenze sull'autostrada A1Firenze per lavori si sta in coda tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Orte infine linea ferroviaria fl7Napoli via Formia circone sospesa per un intervento dei vigili del fuoco bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e dalla redazione di Astral infomobilità più tardi nuovo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.