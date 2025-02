Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2025 ore 12:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare circone scorrevole su entrambe le carreggiate dell'intero anello andiamo sul tratto Urbano della A24 Qui si rallenta per traffico da Portonaccio al bivio per la tangenziale est in direzione centro diamo guarda le consolari sulla Casilina code a tratti tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia sull'Appia si rallenta all'altezza dell' aeroporto di Ciampino in direzione Albano per il trasporto ferroviario nel nodo difino a martedì 25 febbraio proseguiranno i lavori di potenziamento infrastrutturale traTiburtina eCasilina previste Dunque variazioni limitazioni di percorso e reni per alcuni treni regionali maggiori dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata Infine le notizie dalla capitale fino al 22 febbraio cantieri attivi sull'innesto autostradale 24 tangenziale est in fascia oraria notturna 22 6 del mattino chiusa la complanare di immissione sulla A24 per i veicoli provenienti da viale dello Scalo San Lorenzo con riduzione della carreggiata principale da Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della