Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito un aggiornamento sulla A1 Firenzerisolto l'incidente avvenuto in precedenza al km 521 permangono code tra Ponzanono il bivio per la diramazioneNord in direzioneandiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna un incidente causa delle code tra Casilina e diramazioneSud più avanti abbiamo code per traffico tra le uscite Appia e Ardeatina in esterna la circone scorrevole ora il tratto Urbano della A24 Qui si rallenta per traffico da Fiorentini al bivio per la tangenziale est in direzione centro sulle consolari si sta in coda sulla Flaminia da via dei Due Ponti verso il centro nella stessa direzione sulla Salaria code tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali Infine le notizie dalla capitale fino al 22 febbraio cantieri attivi l'inetto autostradale A24 tangenziale est in fascia oraria notturna 22 6 del mattino chiusa la complanare di immissione sulla A24 per i veicoli provenienti da viale dello Scalo San Lorenzo con riduzione della carreggiata principale da Francesca Loiacono e assali infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento o servizio della