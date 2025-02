Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2025 ore 09:10

un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna code tra Cassia Veientana e Casal del Marmo è più avanti si rallenta tra laFiumicino e la via del mare e code a tratti tra Prenestina e Tiburtina in interna segnaliamo code tra diramazionenord e Tiburtina e procedendo il traffico era tra Casilina e Appia andiamo sulla A1 Firenzeancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza al km 521 che è causa delle code tra Ponzanono il bivio per la formazioneNord in direzioneora il tratto Urbano della A24 Qui si rallenta per traffico da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est in direzione centro e in senso opposto si chiuderà Togliatti al raccordo sullaFiumicino rallentamenti danza del Tevere a via del Cappellaccio verso l'Eur sulle consolari si sta in coda sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti verso intro to la Tiburtina rallentamenti all'altezza di Settecamini Verso il raccordo anulare a sud della capitale sulla statale Pontina rallentamenti tra Spinaceto e il raccordo anulare In quest'ultima direzione tu la Colombo code a tratti tra via di Acilia e via di Malafede nei due sensi di marcia rallentamenti anche sulla via del mare tra via di Acilia via del risaro in direzione raccordo anulare da Francesco lo jacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi https://storage.