Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in aumento le principali arterie stradali e autostradali della nostrain apertura le autostrade sulla A1 Firenzeun incidente avvenuto al km 521 è causa delle code tra Ponzanono video per la diramazioneNord in direzionesulla diramazioneSud si rallenta per traffico tra via di Torrenova il raccordo anulare In quest'ultima direzione infine sul tratto Urbano della A24 in direzione centro code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est passiamo raccordo anulare qui il traffico al momento è scorrevole In entrambe le carreggiate ad eccezione di quelle che segnaliamo tra di linea Appia in carreggiata interna sulle consolari si sta in coda sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti versocentro sulla Salaria code da Villa Spada via dei Prati Fiscali sempre verso il sulla Tiburtina rallentamenti da Settecamini a raccordo In quest'ultima direzione andiamo sulla statale Pontina Qui si rallenta per traffico tra Castelno e via di Pratica in direzionenella stessa direzione code a tratti anche sulla via del mare tra via di Acilia e via del risaro da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.