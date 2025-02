Ilrestodelcarlino.it - Via Fiaschetta, ecco i fondi. C’è il via libera del Comune: "Così la strada sarà riaperta"

Via(Aguscello), finalmente ilha stanziato le risorse necessarie a riaprire la: una parte dell’intervento, per un importo pari a 15mila euro,realizzata dal Consorzio di bonifica su mandato dell’amministrazione, mentre l’asfaltatura e la segnaleticale saranno eseguiti direttamente dal. Il lavoro su viainizierà domani ecompletato, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse, entro la prima settimana di marzo, riaprendo lae alleviando i disagi per i residenti della zona. "In questi mesi ilha dialogato e poi trovato una soluzione tecnica con il Consorzio di bonifica. Abbiamo ottenuto la soluzione più efficiente e al contempo in grado di contenere i costi. Infatti, sfruttando il cantiere già esistente e in capo al Consorzio, ilfinanzierà l’intervento ottimizzandotempi e costi", spiega il vicesindaco Alessandro Balboni.