Agi.it - Via dalla roulotte in cui vivevano: lite residenti-Pd dopo il trasferimento di due anziani malati

Leggi su Agi.it

AGI - "Non è la soluzione ideale averli collocati in una comunità ma è meglio delle condizioni in cui stavano nellacon zecche e pulci". Fabio Galesi, assessore del Pd al Municipio 8 di Milano, si difendela pubblicazione di una lettera sul 'Corriere della Sera' di oggi firmata dal premio Campiello Giorgio Fontana e da altre 150 persone che protestano per lo sgombero nei giorni scorsi di B. e H., una coppia didi 88 e 87 anni chein unain piazzale Cimitero Maggiore." "Durante l'allontanamento, polizia locale e Amsa - scrivono i cittadini - hanno provveduto a danneggiare, rendere inutilizzabile e rimuovere la, unica risorsa abitativa nonchè luogo in cui conservavano i loro effetti personali. Il 17 gennaio Galesi, ha postato su Facebook un video dell'operazione, rivendicandola.