Via Campanacci: salvi 36 pioppi su 60. Il Genio Civile a confronto con i cittadini

AREZZOSono36 dei 60di via, solo per 24 infatti si prospetta il taglio ma con la promessa di una ripiantumazione di quanto buttato giù. Si è svolto ieri l’incontro con il, a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata dal gruppo diriunitosi nel Comitato spontaneo contro l’abbattimento degli alberi di via, supportati dalla rappresentante di Legambiente. "Il, dimostrando collaborazione e disponibilità, ha affrontato i punti sollevati nella petizione dei, fornendo chiarimento sul progetto in corso" spiega il portavoce del Comitato Gabriele Nardoni. Ipromotori della raccolta firme e della petizione, chiedevano la revisione del progetto iniziale di sistemazione idraulica del torrente Castro. "Riguardo a questo punto ilè stato chiaro, è impossibile cambiare il progetto" – spiega il comitato.