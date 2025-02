Livornotoday.it - Via Buontalenti, principio di incendio tra i banchi del mercato: a fuoco una baracca. Video

Leggi su Livornotoday.it

Undi, con una colonna di fumo visibile da varie parti della città, si è sviluppato intorno alle 15 di oggi, martedì 18 febbraio, in viatra idelormai prossimo al trasloco temporaneo in piazza Cavour in previsione della maxi riqualificazione.