Via Bachelet incidente fronto-laterale tra due autovetture | traffico in tilt

Tempo di lettura: 2 minutiin vianel pomeriggio di oggi ha creato il caos nella circolazione stradale per lunghe ore nella parte alta della città. Sebbene l’urto tra due vetture, una che proveniva da una stradina, e l’altra che percorreva invece l’arteria collegante la rotonda dei Cappuccini e Ponte delle Tavole e quindi il sistema delle tangenziali, non abbia provocato conseguenze fisiche per gli occupanti delle stesse, ha però causato pesanti criticità alla circolazione con automobilisti bloccati per lunghissimi minuti in attesa di un qualche spiraglio per raggiungere le proprie destinazioni. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale di Benevento E’ successo che uno dei mezzi coinvolti, Lancia Lybra, è rimasto bloccato al centro di via, non essendo più in grado di circolare.