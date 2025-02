Vi avviso finisce male Grande Fratello Anna Pettinelli entra in casa e li mette in guardia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata delandata in onda lunedì 17 febbraio 2025, lapiù spiata d’Italia ha vissuto momenti di intensa emozione grazie all’ingresso di. La celebre speaker radiofonica e docente di Amici 24 ha varcato la porta rossa per sostenere la sua cara amica Stefania Orlando e per confrontarsi direttamente con i concorrenti Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. L’amicizia trae Stefania Orlando è ben nota nel mondo dello spettacolo italiano.>> “Torno a”. Terremoto al, Mariavittoria in crisi nera: la scoperta choc dopo la puntataPrima dell’ingresso di Stefania nella, avvenuto il 16 dicembre 2024,aveva espresso pubblicamente il suo sostegno attraverso un video messaggio rivolto al conduttore Alfonso Signorini.