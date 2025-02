Tarantinitime.it - Vespucci, Maiorano: “Ritorna a Taranto la nave più bella del mondo”

Tarantini Time QuotidianoLa soddisfazione del parlamentare ionico di Fratelli d’Italia “Apprendo con enorme soddisfazione la notizia della tappa tarantina programmata all’interno del “Tour Mediterraneo” che vedrà impegnata laAmerigoin diverse soste nei porti italiani. Il veliero, infatti, sarà nella città dei Due Mari dal 16 al 22 aprile proprio durante i suggestivi riti della Settimana Santa. Il ritorno delrappresenta una grandiosa opportunità per il nostro territorio, un modo per valorizzare ulteriormente il Made in Italy nonché le molteplici eccellenze della nostra terra. Sarà anche un’occasione per poter raccontare le tappe internazionali del Tour Mondiale e condividere la preziosa esperienza vissuta dall’equipaggio durante questa fantastica avventura.