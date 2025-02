Lapresse.it - Vertice Usa-Russia, Lavrov: “Stati Uniti più comprensivi della nostra posizione”

Il ministro degli esteri russo Sergheisi è detto sicuro che nei colloqui di oggi a Riad con gli Usa, le parti “si siano ascoltate a vicenda” e per questo si è trattato di un evento “molto utile”. “Ho tutte le ragioni per credere che la parte americana comprenda la”, ha dichiarato il ministro russo in conferenza stampa dopo gli incontri sull’Ucraina con i delegati statunitensi.