Vertice di Parigi l’Ue può approfittarne per diventare davvero indipendente

di Giovanni MIeri sera asi è tenuto questod’emergenza con i maggiori capi degli stati del, a seguito dell’annuncio di Trump di trattare con la Russia per almeno arrivare a un cessate il fuoco. Ieri sono stato attento ai vari dibattiti che si sono tenuti in vari talk politici e, comunemente a molti, il mio cervello – non so perché – è come se avesse avuto una sorta di memoria selettiva sul ridondante sentire questa sorta di senso di esclusione che l’Europa sta provando assieme alla frase “innalzamento delle spese militari”. Così come spesso ho sentito che i tempi dell’Europa di reazione davanti a casistiche complesse sono molto più “lenti” rispetto agli States – cosa che, purtroppo, dobbiamo ammettere.Eppure, lungo questi quasi tre anni di guerra, l’opinione pubblica si è sempre più divisa man mano che passavano i mesi senza mai essere ascoltata; motivo per cui, in quasi tutte le nazioni del, c’è stato un cambio di passo importante sull’orientamento politico che mira sempre più agli estremi i quali, seppur opposti, hanno in comune l’abbandono al riarmo e un richiamo quasi al protezionismo economico.