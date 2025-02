Quotidiano.net - Vertice di Parigi, cercansi coraggio e leadership: "Ora l’Ue presenti un piano di pace"

Roma, 18 febbraio 2025 – Generale Vincenzo Camporini, già capo di stato maggiore dell’Aeronautica e analista di difesa, sicurezza e forze armate, è un errore ildiriservato solo a un ristretto gruppo di Paesi europei? "È un atto dovuto. Su temi strategici come la guerra in Ucraina, sicurezza e difesa, dover lavorare in 27 Paesi sarebbe complicato. Macron ha agito in base anche al trattato di Lisbona che prevede la convocazione in certi casi degli Stati che hanno capacità economica e bellica. Ma l’accordo è aperto a tutti". Secondo alcuni osservatori è il segnale di un’Europa divisa. "Certo l’Europa non dà segnali di grande unità. Però ricordo che anche il trattato di Schengen sulla libera circolazione fu lanciato da Francia, Germania, Lussemburgo, Germania e Belgio.