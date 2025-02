Lanazione.it - Vertice di centrodestra. Un’unione di facciata e l’aiuto di un ex Pd a Tomasi

Neanche il tempo di varcare la soglia di Palazzo Panciatichi nell’ora dell’aperitivo che in portineria il sottosegretario agli Esteri e coordinatore regionale di Noi Moderati Giorgio Silli restituisce il badge da visitatore. "Già finito ildidelle 18 sulle regionali in Toscana?". "Sì, abbiamo parlato di programmi". Fumata bianca sul nome allora? "Io son democristiano, saluti", il congedo di Silli. Meglio provare a salire, sia mai di imbattersi in qualcuno. Il sindaco di Pistoia girovaga nel labirinto di corridoi, giù ad attenderlo c’è il segretario toscano della Lega Baroncini. Pronti per marciare in direzione Santa Maria Novella. "Ho lasciato la macchina a Peretola", anticipa. Per caso è entrato cardinale ed è uscito Papa? Niente, testa china. Solo un "serve fare presto" e una necessità da palesare: "Deve passare il messaggio dell’indissolubilità del", ripete come un mantra il candidato in pectore di Fratelli d’Italia.