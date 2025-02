Verso un futuro senza Rimpianti a Bergamo un incontro pubblico sul comprensorio Colere-Lizzola

Bergamonews.it - “Verso un futuro senza (R)impianti”, a Bergamo un incontro pubblico sul comprensorio Colere-Lizzola

. Dopo le serate in Val Seriana e Val di Scalve, continuano le iniziative di associazioni e cittadini contrari al progetto delunito: un nuovosi terrà martedì 4 marzo a, al Cine-teatro di Boccaleone alle 20,45.L’obiettivo dell’evento – dal titolo “un(R)impianti” – è informare anche chi vive in città, nella convinzione che le terre alte siano patrimonio di tutti e che, per immaginare unsostenibile, sia necessario ragionare non solo sui progetti specifici ma anche sui cambiamenti di paradigma necessari per salvare le aree alpine soggette al cosiddetto overtourism.La serata è organizzata dall’Associazione Proletari Escursionisti in collaborazione con il collettivo Terre Alt(r)e, il gruppo OrobieVive e il comitato “No” Val di Scalve.