Verso Roma-Porto il programma della vigilia | le condizioni di Dybala e Rensch

Lasi prepara a vivere una serata cruciale, con l’obiettivo di superare ile conquistare gli ottavi di finale di Europa League. Dopo la vittoria contro il Parma – la terza consecutiva in Serie A in trasferta – e il giorno di riposo concesso da mister Ranieri, questa mattina la squadra si ritroverà a Trigoria per riprendere gli allenamenti.Ora la testa è tutta sulla coppa, in una sfida da dentro o fuori che può dare un significato ancora più importante alla stagione. Per questo, Ranieri punterà sulla sua formazione titolare, anche se dovrà fare a meno di Alesix Saelemaekers, squalificato dopo il giallo rimediato ingallo. Il belga sarà probabilmente sostituito da Zeki Celik, mentre Devyne, alle prese con un lieve stiramento all’adduttore destro, continua il suo percorso di recupero e proverà a tornare in gruppo tra oggi e domani.