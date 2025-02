Dailymilan.it - Verso Milan-Feyenoord, Sergio Conceiçao esclude Christian Pulisic: il motivo

val’esclusione diper la sfida del suocontro il, ecco il perché di tale scelta.Ilha un solo risultato per passare il turno: vincere. Poi se dovesse esserci uno scarto di una rete si andrebbe ai supplementari e/o ai calci di rigore. Questo vuol dire che la notte dio potrebbe essere molto lunga, quello che conta però è che i rossoneri devono farsi perdonare per la brutta prestazione mostrata a Rotterdam: sbagliare non è più consentito.Il Diavolo non confermerà il quartetto d’attacco composto da Rafael Leao, Joao Felix,e Santiago Gimenez. Ad essere escluso sarà l’americano, il quale guarderà dalla panchina i propri compagni affrontare il. Sicuramente ci sarà spazio per l’ex Chelsea a gara in corso, ma dal 1?ha scelto Yunus Musah.