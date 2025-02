Dailymilan.it - Verso Milan-Feyenoord, per la rimonta Sérgio Conceição si affida a Santiago Gimenez

In vista della sfida tra, il tecnico portoghesesi, il messicano deve prendersi la scena.Nella gara d’andata in Olanda,ha pagato a caro prezzo l’emozione del ritorno nel suo vecchio stadio e nel giocare contro la sua ex squadra. Oggi pomeriggio il tecnico rossonero e il popolo del Diavolo si augurano di vedereesultare come sabato scorso, dopo la rete da tre punti contro l’Hellas Verona, o come sette giorni prima a Empoli, quando ha chiuso con il raddoppio il match contro i toscani. Visto che all’esordio con il, nei quarti di Coppa Italia contro la Roma, aveva mandato in rete Joao Felix con un assist da applausi, l’unico match nel quale non è riuscito a “incidere” è stato quello contro gli ex compagni del