Sololaroma.it - Verona-Roma Primavera, Falsini: “Possono metterci in difficoltà, ma vogliamo fare una grande partita”

Leggi su Sololaroma.it

La sconfitta nello scontro diretto contro la Fiorentina è stata subito assorbita dalla, che con la Sampdoria è tornata a vincere senza avere contraccolpi psicologici. Per dimostrare ulteriormente di aver lasciato alle spalle il ko con i viola ci sarà bisogno di una nuovaprestazione nel turno infrasettimanale in programma domani, mercoledì 19 febbraio.I giallorossi disaranno attesi da una nuova trasferta, che li porterà sul campo del, squadra che ha calato il proprio ritmo da qualche tempo a questa parte, trovando una sola vittoria nelle ultime cinque partite. La gara d’andata, la prima del 2025, terminata 2-1 per gli scaligeri, dimostra come lanon potrà sottovalutare l’impegno per provare a scavalcare la Fiorentina, che scenderà in campo alle ore 15 con l’Atalanta.