Messinatoday.it - Venticinque anni per Geronimo Stilton: parte da Messina il tour festeggiare il topo giornalista

Leggi su Messinatoday.it

Approdaildiche per il suoi 25festeggia con una serie di appuntamenti in tutto lo Stivale.Appuntamento mercoledì 19 febbraio a partire dalle ore 10 al Palacultura dovee Teain persona si esibiranno in uno spettacolo basato.