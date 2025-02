Anteprima24.it - Ventenne massacrato di botte, indagano i Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoSono in corso degli accertamenti da parte deiper una brutale aggressione per undi Cesinali. L’episodio sarebbe avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando il giovane sarebbe stato prelevato da piazza Municipio, probabilmente con una scusa, per poi essere condotto in periferia èdida una o piu’ soggetti.Il giovane è attualmente ricoverato presso il Moscati di Avellino per essere sottoposto ad intervento chirurgico per ridurre le lesioni al viso. Ad indagare sul fatto sono i militari dell’Arma del comando provinciale. Si stanno ricostruendo i fatti. Sono state visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della piazza del paese. L'articolodiproviene da Anteprima24.