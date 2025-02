Sport.periodicodaily.com - Venezia vs Lazio: le probabili formazioni

Gara molto delicata per i lagunari che proveranno a giocarsi davanti al proprio pubblico le residue chance di salvezza contro i biancocelesti in corsa per un posto in Champions League.vssi giocherà sabato 22 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Penzo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRESi fa sempre più critica la situazione dei lagunari, penultimi in classifica con 16 punti ed un ritardo di cinque lunghezze dalla salvezza diretta. La squadra di Di Francesco è reduce da tre sconfitte consecutive e non vince da nove giornate, decisamente troppe per provare a rimanere a galla.Di tutt’altro tenore l’andamento dei biancocelesti che, dopo qualche passo falso, è comunque ancorata al quarto posto in compagnia della Juventus. La squadra di Baroni, reduce da quattro punti in due partite, non può fallire l’appuntamento in Laguna contro un avversario decisamente inferiore per mettere altro fieno in cascina in vista della volata Champions.