Venezia, la procura apre un’inchiesta sulla battuta di caccia di Trump Jr.

Ladiha avviato un’indaginediavvenuta in Laguna, alla quale ha partecipato anche DonaldJunior, figlio del presidente degli Stati Uniti. Il fascicolo, attualmente a carico di ignoti, trae origine dalla denuncia del consigliere regionale di Europa Verde, Andrea Zanoni. L’attenzione si è concentratapresenza diJr. in un video diffuso da un sito specializzato americano, che lo ritrae accanto a carcasse di anatre appartenenti a specie protette. La vicenda ha suscitato interrogazioni in consiglio regionale e in parlamento, con i deputati di Avs che hanno chiesto chiarimentipossibilità che uno straniero abbia potutore in Italia senza permessi specifici.Articolo completo:, ladidiJr.