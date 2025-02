Lopinionista.it - Venerdì 21 febbraio Cna e Villa Fernandes presentano un protocollo d’intesa

Dario CostantiniPORTICI –21a Portici (Napoli) a, in via Diaz 144, con inizio alle 17, la Confederazione e– bene confiscato alla camorra – presenteranno ilnel corso dell’evento dal titolo “Impresa, cultura e legalità. CNA Editoria e: insieme per un nuovo futuro”.All’iniziativa parteciperanno Antonio Capece, direttore di; Antonella Renzullo, presidente dell’associazione “Tells Italy”; Costantino di Nicolò, presidente nazionale di CNA Editoria; Carmine Casale, presidente dell’associazione Fai antiracket “Giovanni Panunzio” di Portici; l’avvocato Susi Striano, associazione Antiusura “Don Pino Puglisi”; Enrico Tedesco, segretario generale della Fondazione Polis (Politiche integrate di sicurezza) della Regione Campania.