Ilfattoquotidiano.it - “‘Vedrai Kekko dei Modà la pagherà nei voti’, così mi hanno detto. Ma lui stava male e abbiamo annullato interviste stampa e radio”: Francesco Facchinetti sbotta

si sono posizionati al 22esimo posto con “Non ti dimentico” all’ultimo Festival di Sanremo 2025. Una avventura per il frontmanin tutti i sensi. Infatti già durante le prove generali del lunedì, il cantautore è scivolato dalle scale dietro le quinte dell’Ariston, riportando una contusione sulle costole. C’erano tutti gli elementi per un ritiro dalla gara.I medici, infatti, avevano consigliato riposo totale e le cure del caso. Anche il nuovo manager della band,, ha suggerito adi abbandonare la gara: “La settimana diè stata dura, durissima. Ho cercato in tutti i modi di convincerlo a mollare ma lui non ne voleva sapere.anche discusso per questo ma alla fine ho capito che aveva ragione lui. Un professionista serio e riconoscente non può tornare a casa, non può tirarsi indietro”.