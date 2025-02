Ilgiorno.it - Vasiliki Pierrakea: dalla Bocconi alla ristorazione greca a Porta Romana

In Italia era arrivata nel 2005 per fare carriera in ambito economico, laurea ine dottorato in Cattolica, poi un lavoro di rilievo nel real estate. Tuttavia le radici non le spezzi mai veramente del tutto, anche se passano gli anni e ci hai messo un mare di mezzo. Lo sa benedi nascita e milanese d’adozione, oggi affermata imprenditrice nel campo dellaconKouzina e, dallo scorso ottobre,Kantina & Gastronomia, uno di fronte all’altro in via Clusone, nel cuore di. "La cucina è nel mio Dna – racconta –, mio nonno aveva una trattoria nel Peloponneso, di quelle tradizionali dove si fermano i camionisti, e anche mia mamma è cuoca. Vengo da una famiglia di contadini e per anni ho “dimenticato” da dove vengo, come penso succeda a tanti per provare a trovare la propria strada".