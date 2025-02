Ilgiorno.it - Varesotto, molti incidenti: serve una soluzione

Il numero diper strade poco sicure in provincia di Varese ha assunto proporzioni notevoli ormai da alcuni anni, con numeri che si pongono ampiamente al di sopra delle duemila unità. E’ quanto risulta dai dati pubblicati dall’ISTAT: 2198 nel 2022, 2173 nel 2023, in entrambi i casi con quasi tremila feriti e alcune decine di morti. Il fenomeno risalta in tutta la sua gravità se si considera che i dati della provincia di Varese sono rapportabili a quelli, sommati insieme, delle province di Como e di Lecco: a fronte dei citati 2198di Varese ci sono infatti 2112 casi dei due territori lombardi rilevati nel corso del 2022; anche per quanto riguarda i feriti i dati sono comparabili: 2884 per ila fronte di 2873 per le province di Como e Lecco. Le principali cause deglisono dovute a distrazione, a guida in stato di ebbrezza, ma anche alle condizioni critiche in cui versano le strade, spesso poco illuminate e prive di percorsi in sicurezza per pedoni e ciclisti.