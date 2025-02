Ilgiorno.it - Varese, rubano il cellulare a un ragazzo: “Lo riavrai solo se ci paghi”. Il branco fermato dalla polizia

, 18 febbraio 2025 – Circondati dal, due ragazzi sono stati derubati dele minacciati che sarebbe stato loro restituitoaccettando di essere “alleggeriti” di tutti i contanti che avevano in tasca. Un’estorsione in piena regola andata in scena giovedì scorso 13 febbraio (la notizia è stata confermata oggidi Stato). Il gruppo, composto da dieci ragazzi fra i 16 e i vent’anni, ha iniziato a seguire le due vittime intorno alle 5 del pomeriggio mentre queste camminavano per le vie del centro di. Le hanno bloccate e con un inganno si sono fatti consegnare il telefono di una di loro. Una mossa, in realtà, finalizzata a farsi dare tutto il denaro che i due minorenni avevano con sé in quel momento. In tasca piuttosto che nel portafogli. Tentativo di fuga Una volta riottenuto il telefonino, i due adolescenti hanno subito chiamato il 112 fornendo alla sala operativa della Questura una descrizione degli aggressori.