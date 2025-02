Laverita.info - Vance predica libertà e democrazia. Prodi capisce l’esatto contrario

Leggi su Laverita.info

L’ex premier ribalta la realtà: per lui il discorso del vicepresidente americano a Monaco è «autoritarismo». Il cui vero fautore non è la Casa Bianca. Semmai, quella élite rosso-verde che non ascolta il popolo.