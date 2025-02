Lanazione.it - "Vallmitjana e i premi Nobel in Arezzo". Testimonianze, immagini e poesie di un periodo indimenticabile per Arezzo

, 18 febbraio 2025 – Giovedì 20 febbraio, alle 17, la sala conferenze di Casa Petrarca, in via dell’Orto 28, ad, ospita “e iin”, evento organizzato dal Comitatoe gli altri in collaborazione con l’Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze. L’iniziativa è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Abel(1910/1974), pittore, scultore, incisore, musicologo e studioso di folklore spagnolo, è considerato una delle figure artistiche più importanti e influenti tra quelle vissute adnella seconda metà del Novecento. L’artista, nativo di Barcellona, giunse in Toscana nella seconda metà degli anni Cinquanta, dopo una vita fatta di esperienze che lo avevano segnato dal punto di vista artistico e umano. Oppositore del regime franchista,lasciò la sua terra nel 1938 per vivere da esule inizialmente a Parigi e quindi in Venezuela.