Anteprima24.it - Valle Telesina, tre anni per l’aggressione all’arbitro accusato di estorsione: il referto non corrisponde ai fatti

Tempo di lettura: 2 minutiSi tratta di una prima vittoria che potrebbe rappresentare un precedente storico. Agostino Matarazzo, calciatore della, squalificato per treper aver schiaffeggiato l’arbitro in occasione della gara tra la sua squadra e l’Azzurra Paupisi Next Gen, può continuare a giocare.Non una gara qualsiasi, si tratta della partita dalla quale è venuto fuori il terremoto che ha coinvolto il direttore di garadinei confronti del giocatore per non denunciaresubita. Insomma dalla giustizia sportiva alla giustizia penale.“Per quello che posso dire – dichiara il difensore di Matarazzo, Dario De Vincentis – sembrerebbe configurarsi l’ipotesi di un reato penale”.Una vittoria per l’avvocato che ha ottenuto la sospensione della sanzione sportiva e questo consentirà a Matarazzo di ritornare in campo e alla Procura Federale di fare le opportune indagini.