Lapresse.it - Usa, Sacramento: protesta contro Donald Trump davanti al Campidoglio

, in California, centinaia di persone si sono radunatealper esprimere la loro opposizione alle politiche del presidente, sia per quanto riguarda i tagli alle spese federali sia per la deportazione di migliaia di migranti.I manifestanti hanno denunciato il capo della Casa Bianca e il consigliere Elon Musk, il leader del nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa di, un’organizzazione esterna al governo progettata per tagliare la spesa federale.Manifestantie le sue politiche hanno sfidato le temperature rigide in alcune parti degli Stati Uniti, gridando “No kings on Presidents Day” nelle città della costa orientale e tentando di entrare nel Senato dell’Arizona per opporsi a una legge che rafforzerebbe l’applicazione rapida delle leggi federali sull’immigrazione.