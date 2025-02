Iltempo.it - Usa-Russia, i colloqui fiume a Riad scatenano l'ira di Zelensky

Leggi su Iltempo.it

Oltre quattro ore seduti gli uni davanti agli altri per riallacciare i rapporti interrotti dalla guerra in Ucraina e tentare di mettere le basi per una possibile soluzione del conflitto. Nel campo neutro digli Stati Uniti e laconcordano nel «promuovere le relazioni bilaterali» e tenere in considerazione «i reciproci interessi» nello scenario mondiale. Una prospettiva che va ben oltre il conflitto in Ucraina anche se la soluzione dello stesso resta il punto di partenza e la necessità più impellente per ambo le parti. I«sono andati bene», ha detto il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, mentre il Segretario generale americano, Marco Rubio, ha fatto sapere chee Usa nomineranno «team di alto livello» per negoziare la pace. Inoltre sia Mosca che Washington ripristineranno il personale delle rispettive ambasciate.