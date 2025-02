Secoloditalia.it - Usa-Russia, al caldo di Riad è partito il “tavolo” del disgelo. Ma Trump e Putin mandano avanti i secondi…

Perbisognerà attendere: servono punti di contatto seri e verificati prima di organizzare il primo incontro della nuova era, anche perché sull’Ucraina, al momento, siamo fermi alle dichiarazioni di buona volontà. Intanto, però, qualcosa si muove: l’Arabia Saudita ospita oggi, la prima riunione diretta tra Stati Uniti edall’inizio della guerra in Ucraina e il primo step verso l’incontro tra Donalde Vladimir.Il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si stanno incontrando adove sono in programma i colloqui di pace per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta la Cnn. L’appuntamento è un riconoscimento indiretto dello status di potenza, non solo regionale, acquisito dalla monarchia del Golfo, sempre più attore chiave anche nella crisi a Gaza.