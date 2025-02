Secoloditalia.it - Usa-Russia, a Riad prove tecniche di dialogo. Rubio: “L’Europa sarà al tavolo dei negoziati”

Occhi di mezzo mondo puntati su, dove si sono svolti i primi attesi colloqui tra Stati Uniti-in vista di un cessate il fuoco, tutto da costruire, tra Kiev e Mosca. Un faccia a faccia durato oltre 4 ore tra gli emissari di Trump e Putin: il segretario di Stato degli Usa, Marco, e il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Presenti anche, per la parte statunitense, l’inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff e il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz. Per i russi, oltre al ministro degli Esteri, anche il consigliere presidenziale Yury Ushakov e il capo del fondo sovrano Kirill Dmitriev.AprimiUsa-dopo il geloIn Arabia, dunque, il primo segnale di disgelo tra Casa Bianca e Cremlino, anche in vista della preparazione di un meeting tra Putin e Zelensky.