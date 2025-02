Lapresse.it - Usa, incendio in un’azienda aerospaziale: l’edificio divorato dalle fiamme

Un vastosi è sviluppato lunedì inad Abington, una città a nord di Philadelphia, in Pennsylvania, Usa. Nei video diffusiemittenti televisive locali si vedono leche avvolgono, interamente evacuato. Tra i dipendenti della SPS Technologies di Jenkintown non sono stati segnalati feriti e, in via precauzionale, le scuole della zona sono state chiuse, ai residenti è stato ordinato di allontanarsiaree limitrofe e tre linee ferroviarie sono state interrotte. I testimoni hanno raccontato di aver avvertito un’esplosione e che leerano visibili all’interno del magazzino, secondo quanto ha dichiarato il Dipartimento di Polizia di Abington Township in una dichiarazione sui social media. La SPS Technologies èche sviluppa e produce una linea di elementi di fissaggio aerospaziali e componenti di precisione di cui è fornitrice globale.