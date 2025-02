Notizie.com - Usa e Russia si muovono sullo scacchiere mentre l’Europa resta a guardare. Rubio: “Ad un certo punto l’Ue si siederà al tavolo per l’Ucraina”

L’avevano annunciato nei giorni scorsi e oggi il vertice c’è stato. Unpreparatorio, un faccia a faccia importante. Il primo per mettere una pietra fondamentale per la costruzione della pace in Ucraina.Usa esi: “Ad unsialper” (ANSA FOTO) – Notizie.comUna riunione diinusuale che ha lasciato scontente molte delle parti in campo. Come ampiamente dichiarato nelle scorse settimane, oggi Stati Uniti esi sono incontrate a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita.All’incontro erano presenti il segretario di Stato americano Marcoed il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Si è parlato di guerra e di pace in Ucraina, dunque in Europa, geograficamente parlando.