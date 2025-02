Lapresse.it - Usa: Amministrazione Trump chiarisce, Musk è solamente consigliere del presidente

Leggi su Lapresse.it

Washington (Usa), 18 feb. (LaPresse) – La Casa Bianca ha chiarito che Elonnon è l’amministratore del Doge, il dipartimento per l’Efficienza del governo che sta procedendo a licenziamenti di massa nelle varie agenzie, ma piuttosto unsenior delDonald. E’ quanto emerge dai documenti depositati in tribunale dall’nell’ambito della causa intentata da diversi Stati guidati dai Democratici per bloccare l’accesso die del Doge ai sistemi delle agenzie governative. Secondo gli Stati che hanno presentato il ricorso, le azioni diavvengono senza che la sua nomina stata confermata dal Senato, in violazione della Costituzione. L’sostiene invece chenon abbia alcuna autorità per prendere decisioni autonomamente, come avviene per i capi dei dipartimenti e delle agenzie federali sottoposti a conferma del Senato.