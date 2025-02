Ilgiorno.it - Urla “scimmia” contro il giocatore Ebenezer Akisanmiro: maxi Daspo a una tifosa del Brescia

Leggi su Ilgiorno.it

a pieni polmoni dagli spalti “” a undella squadra avversaria. Risultato: addio agli stadi per i prossimi cinque anni. Dovrà rinunciare alle partite – ma anche a tutte le altre manifestazioni sportive – fino al 2030 unadelcalcio, ‘daspata’ nelle scorse ore dal questore diEugenio Spina dopo essersi resa protagonista di atteggiamenti di violenza verbale in occasione di una partita giocata in casa lo scorso 12 gennaiola Sampdoria. Destinatario di una serie di epiteti razzisti, il centrocampista nigerianoAkinsanmiro, 20 anni, cresciuto nell’Inter. Gli antefatti. La donna, una quarantenne di, per il match di serie B al Rigamonti si era posizionata in tribuna. Dalla sua postazione assisteva alla partita tifando per la squadra del cuore – l’inpoi è finito in un pareggio – quando il suo calore sportivo pare essere bruscamente virato verso l’insulto bieco.