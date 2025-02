Ilgiorno.it - Uomo di 61 anni trovato morto nella sua auto: il mistero del sangue su una portiera e delle chiavi scomparse

Lodi, 18 febbraio 2025 – Giallo, a Lodi, sul ritrovamento del corpo senza vita del 61enne R.B. di Lodi. Soltanto l’psia potrà chiarire cosa gli è accaduto. Domenica la famiglia non lo ha visto rincasare e ha chiesto aiuto. L’era uscito con la propria. Ma nel primo pomeriggio del 18 febbraio 2025, si è consumata la tragedia. Il lodigiano è stato purtroppo risenza vita a bordo della propria. Sarebbero state trovate macchie die ora restano aperte tutte le piste. Si indaga per capire cosa potrebbe essergli accaduto ed escludere o confermare un eventuale omicidio o atto violento, un malore o altro. Le ricerche del 61enne di Lodi, scomparso da domenica, si sono quindi concluse con un drammatico epilogo. L’si era allontanato da casa, dalla zona di via Raffaello a Lodi, a bordo della propria Volkswagen Golf bianca.