Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 18/02/25

Il pasticcio assoluto che hanno fatto con la messa in onda delladi oggi diposso giustificarlo solo se è servito per A- toglierci dalle bolas il trono di Francesca Sorrentino che un altro po’ torna a fare i tiktok con Manuel Maura, e noi ancora qui a parlare di quei due tizi che mai le sono interessati B- tagliare le esterne inutili di Chiara Pompei per zompare direttamente, e senza passare dal via, allain cui apriamo le ante e troviamo il suo fidanzato nell’armadio.No, davvero, abbiamo lasciato ieri Gianmarco Steri a centro studio con una camicia beige (e con ancora da vedere l’esterna fatta con un’altra corteggiatrice, tale Caterina), e ce lo ritroviamo oggi seduto al suo posto sul trono con una camicia azzurra, e con tutto lo studio vestito diversamente.