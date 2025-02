Thesocialpost.it - “Un’onda gigantesca”. Roberto muore così in vacanza, sotto gli occhi degli amici

Dramma in Portogallo: un turista italiano di 36 anni è morto travolto daanomala mentre si trovava in. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 15 febbraio a Porto, doveBertaggia, originario di Nesso, sul Lago di Como, si trovava incon due. Le speranze di ritrovarlo vivo sono finite due giorni dopo, quando è stato recuperato il corpo che non è ancora stato riconosciuto ufficialmente. Leggi anche: Ucraina, l’annuncio del Cremlino: “Putin è pronto a incontrare Zelensky”Turista italiano travolto daanomalaCome ricostruito dal Corriere della Sera,Bertaggia stava passeggiando sul molo a Foz do Douro in compagnia. L’oceano era agitato ma non erano stati lanciati allarmi. All’improvviso,anomala ha travolto il 36enne che in quel momento si trovava su uno scoglio.